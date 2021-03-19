Ельцин Центр подал иск к управляющей компании о неосновательном обогащении на 4,6 млн рублей

Фонд «Президентскии центр Б.Н. Ельцина» обратился в суд с иском к ООО «Управляющая компания "Центр"» (Екатеринбург) о неосновательном обогащении компании на сумму 4,6 млн руб. при выполнении работ в здании Ельцин Центра, рассказали в пресс-службе фонда.

«Именно в такую сумму оцениваются дополнительные работы по технической эксплуатации здания, которые фактически были оплачены и не выполнены. На неоднократные претензии Фонда и требования о возврате денежных средств "Управляющая компания “Центр”" не ответила, а также ушла от мирового урегулирования спора в досудебном порядке», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сама управляющая компания подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к ООО «Агора-центр» (Москва, вместе с фондом им. Б. Н. Ельцина имеет долю в праве собственности в Ельцин Центре) о взыскании более 15,5 млн руб. В эту сумму компания оценила объем неоплаченных работ по семи договорам на техническое обслуживание Ельцин Центра.

В пресс-службе фонда «Президентскии центр Б.Н. Ельцина» сообщили, что 16 марта суд удовлетворил иск, взыскав 2,5 млн руб., с чем Ельцин Центр не согласился, оспорив решение суда первой инстанции.