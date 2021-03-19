Разработки самарских ученых пройдут испытания в космосе

Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета им. С. П. Королева, пройдут испытания на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE. Об этом сообщает региональное правительство.

«Запуск планируется 20 марта с космодрома Байконур в составе кластера полезной нагрузки ракеты-носителя "Союз-2.1а"»,— сказано в сообщении.

Испытания должны продемонстрировать возможности подобных оптических систем и показать направления доработки технологии. По словам разработчиков, кроме маленького веса и небольшого размера,оптика выгодна с точки зрения стоимости, например, стандартный зарубежный объектив для кубсата Gecko Imager стоит около 23 тысячи евро, самарская оптическая система на порядок дешевле.

Сабрина Самедова