Hublot объявляет о выпуске ограниченной серии смарт-часов Big Bang e

Швейцарский часовой бренд Hublot как официальный хронометрист Премьер-лиги представляет новую модель смарт-часов Big Bang e Premier League, оснащенную специальным приложением, с обновленным дизайном циферблата и ремешком фиолетового цвета, характерного для Премьер-лиги.

Часы выпущены ограниченной серией 200 экземпляров, имеют легкий корпус из сатинированного и полированного титана. Ремешок, выполненный в фирменном фиолетовом цвете Премьер-лиги, может быть быстро заменен благодаря патентованной системе легкой смены ремешков One Click. Все ремешки оснащены застежкой из черной керамики с пескоструйной обработкой.

Часы работают на базе Wear OS by Google и поставляются со встроенным эксклюзивным приложением Hublot Loves Football Premier League, которое вскоре также будет доступно владельцам смарт-часов Hublot Big Bang e. Это приложение отправляет пользователям анимированные уведомления о времени начала матчей Премьер-лиги (за 15 минут до начала игры), голах, пенальти, заменах, желтых и красных карточках, а также о добавленном времени. Циферблат можно настроить на отображение времени с помощью цифровых или аналоговых дисплеев, а в начале матча часы автоматически переключаются в режим игры. Также приложение показывает состав команд и решения VAR и начинает обратный отсчет сразу после сигнала о завершении игры. Если одновременно проходят две игры, то пользователи смогут переключаться между матчами простым касанием экрана.

Hublot оснастит судей Премьер-лиги специальной версией часов, которая никогда не поступит в продажу. Эти особенные часы выполнены из сверхлегкого композита, что делает их еще более легкими, чем версия из керамики. Они также оснащены дополнительными функциями, включая систему автоматического определения голов, которая будет сигнализировать о пересечении мячом линии.