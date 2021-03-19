Следователь из Перми назначен заместителем начальника следственного департамента МВД РФ

Александр Вохмянин, служивший в должности заместителя начальника главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю в 2010-2015 годах, назначен замначальника следственного департамента МВД РФ. Александр Вохмянин родился в 1971 году в Чусовом. Службу в органах внутренних дел он начал в 1995 году с должности следователя ОВД этого города. В 1999 году господин Вохмянин перешел в ГСУ на должность старшего следователя. В 2004-2006 годах работал на руководящих должностях в районных следственных отделах Перми. Спустя год Александр Вохмянин стал заместителем начальника главного следственного управления - начальником следственной части, а затем был назначен первым замом. С этой должности господин Вохмянин был переведен в Оренбургскую область, где был назначен начальником следственного управления. 28 августа 2018 года он стал заместителем начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу. 4 ноября 2019 года Александру Вохмянину присвоено звание генерал-майор юстиции. По данным «Ъ-Прикамье», в должности заместителя следственного департамента господин Вохмянин будет курировать работу следственных подразделений МВД субъектов.