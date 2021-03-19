Водонапорная башня упала в Игринском районе Удмуртии

В районе деревни Байвал в Игринском районе Удмуртии упала водонапорная башня. Ее установили чуть более года назад, написал глава района Александр Чирков на своей странице во «ВКонтакте».

«По результатам осмотра предварительными причинами считаем одновременное воздействие нагрузки от обледенения и ветровой нагрузки. Составлен акт осмотра, направлена претензия подрядной организации. По результатам переговоров подрядчик приступил к изготовлению новой башни с последующей ее установкой»,— отметил господин Чирков.

Он подчеркнул, что больших перебоев с подачей воды допущено не было. Сейчас вода подается напрямую в систему водоснабжения.