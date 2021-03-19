Экс-мэр Перми заявился на праймериз по округу №58

Бывший глава Перми, депутат Госдумы Игорь Шубин выдвинул свою кандидатуру на праймериз «Единой России» по одномандатному округу №58. По данному округу господин Шубин является действующим депутатом с 2016 года.

Ранее "Ъ-Прикамье" писал, что на выборы по 58-му округу может выдвинуться еще один экс-мэр Перми и депутат Госдумы по партийным спискам «Единой России» Игорь Сапко.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.