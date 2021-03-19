В Петербурге подано около 11 тыс. заявок на волонтерство на чемпионате Европы по футболу

Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге к 19 марта получил заявки от 10987 человек. Кроме россиян заявки в центр подали граждане еще более чем десятка стран.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя центра Дмитрия Антонова. Как рассказал господин Антонов, в настоящий момент Центр завершает все собеседования с кандидатами, а окончательные списки волонтеров сформируются на следующей неделе. Он подчеркнул, что возможность принять волонтеров из других стран ведомство будет рассматривать «в тесном контакте с Роспотребнадзором».

Всего в дни чемпионата в городе будут работать 1,5 тыс. добровольцев, из них 300 человек будут находиться в резерве.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о том, что к Евро-2020 и ПМЭФ-2021 в Петербурге отремонтируют набережные и Литейный мост.