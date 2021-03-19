В Ярославской области три инвестора вложат в производство 100 млн рублей

В Ярославской области на территориях опережающего развития (ТОР) зарегистрированы еще три резидента, сообщил на своей странице в facebook губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что новые резиденты вложат в производство более 100 млн руб. Инвесторами в регионе будет создано около 200 новых рабочих мест.

ООО «Ям хлеб» создает производство замороженных хлебобулочных изделий. Компания ООО «Дикая птица» организует швейное производство в частном технопарке «Локаловъ», а ООО «Медиа Лаб» реализует на территории региона проект «Создание интегратора в области ИТ и слаботочных систем для гостиниц, розничных сетей, оздоровительных и медицинских центров и общественных мест».

«Для инвесторов мы создаем максимально комфортные условия, облегчаем бюрократические процедуры и предлагаем налоговые льготы. Такая работа позволяет нам развивать область и привлекать новые интересные проекты, оживлять экономику районов и создавать людям новые комфортные пространства для работы и жизни»,— отметил господин Миронов.

Дарья Сабаева