ООО «АВА-Петер» запустит новый медцентр в Невском районе

Компания «АВА-Петер» (входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова, развивает клиники «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-Петер») построит многопрофильный медицинский центр на улице Чудновского. Постановление о выделении под эти цели участка площадью около 3 тыс. кв. м в аренду было подписано на прошлой неделе губернатором города, сообщила вчера его пресс-служба.

В пятиэтажном здании расположится поликлиника площадью около 5,6 тыс. кв. м. По данным комитета по инвестициям, помимо врачебных кабинетов, в ней будут размещены УЗИ, МРТ, КТ, прививочные и процедурные кабинеты, комната матери и ребенка, а также отделение врача общей практики для оказания медпомощи в рамках программы ОМС.

Всего в медцентре будет около 30 кабинетов — для взрослых и детей, рассказали в ООО «АВА-Петер», открытие планируется в 2023 году. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей, добавили в компании. Планы по дальнейшему развитию сети медцентров инвестор не прокомментировал.

Елена Большакова