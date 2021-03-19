Андрей Травников: Реализация поручений Михаила Мишустина по итогам поездки в Новосибирскую область позволит привлекать молодежь в сферу исследований и разработок

Обеспечение финансирования строительства кампуса НГУ и ремонта Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, выделение дополнительных средств на завершение строительства ЛДС, поддержка молодых ученых и другие поручения дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область. Решения и поручения опубликованы 19 марта на официальном сайте Правительства РФ.

«Поручения, данные Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным по итогам визита в Новосибирскую область, затрагивают не только наш регион. Многие из них касаются развития научной деятельности в России в целом, – от трудоустройства выпускников и обеспечения жильем молодых ученых, развития специализированных учебно-научных центров до изменения подходов к приобретению расходных материалов, необходимых для проведения научных исследований и обновления приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, поддержку центров коллективного пользования. Реализация этих поручений позволит более эффективно привлекать молодежь в сферу исследований и разработок, укрепит научно-исследовательскую базу организаций, ускорит процессы исследований. Что касается поручений по финансированию и строительству кампуса мирового уровня НГУ, и завершения новой ледовой арены, уверен, что мы, совместно с коллегами из федеральных органов власти выполним эти поручения в срок», – отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что рабочая поездка Председателя Правительства РФ в Новосибирскую область состоялась 4–5 марта 2021 года. По итогам приняты следующие решения и даны поручения:

Минобрнауки России, Минфину России совместно с Правительством Новосибирской области представить предложения по обеспечению финансирования и строительства кампуса мирового уровня федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». Срок – до 15 апреля 2021 года.

Минобрнауки России, Минфину России представить предложения по обеспечению в 2021 году финансирования мероприятий в объеме до 200 млн рублей, направленных на осуществление ремонтных работ в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук в рамках перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобрнауки России. Срок – до 30 апреля 2021 года.

Минспорту России, Минфину России, Минэкономразвития России проработать совместно с Правительством Новосибирской области вопрос о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на завершение строительства объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» и представить согласованные предложения в Правительство Российской Федерации. Срок – до 1 апреля 2021 года.

Также в числе поручений федеральным органам власти – представить предложения по расширению мер государственной поддержки молодых ученых при приобретении ими жилых помещений с использованием кредитных средств, предложения по внесению изменений в Правила предоставления молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в части упрощения процедуры получения государственного жилищного сертификата и т.д.

С полным перечнем решений и поручений можно на официальном сайте Правительства РФ. Напомним, что в рамках рабочей поездки Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирскую область состоялась его встреча с Губернатором Андреем Травниковым. Глава региона доложил Премьер-министру России Михаилу Мишустину о социально- экономическом развитии региона и обратился к Премьер-министру с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительного федерального финансирования на строительство ледовой арены. До этого в течение дня Премьер-министр и Губернатор посетили НГУ, в том числе СУНЦ НГУ, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Андрей Травников представил Премьер-министру РФ проект развития кампуса НГУ.