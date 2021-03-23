Стрим из Лондона

Слово «stream» в переводе с английского означает «поток» или «течение», поэтому неудивительно, что оно стало сленговым для обозначения прямой трансляции в интернете. А сто лет назад в сочетании со словом «line», или «линия», им обозначали автомобиль обтекаемой формы.

Денис Токмаков

Маленький Austin Seven выпускался с 1922 по 1939 год. В двадцатые годы так выглядели почти все автомобили – похожий на чемодан высокий угловатый кузов, вертикальная решетка радиатора и такое же вертикальное ветровое стекло, торчащие, как уши, передние крылья и стоящие отдельно фары. Авиационный конструктор сэр Деннистоун Берни в 1927 году решил перевернуть автомобильный мир и основал фирму Streamlined Cars Ltd, чтобы создавать футуристические машины марки Burney.

Burney Streamline был автомобилем заднемоторной компоновки, что тогда только входило в моду. Кузовные панели делались из алюминия – так Берни использовал свой опыт в самолетостроении. В просторном салоне могли разместиться шесть человек, включая водителя. С 1929 по 1931 год построили двенадцать экземпляров, отличающихся оформлением передней части и примененным двигателем. Каждый выезд Burney Streamline производил маленькую сенсацию на лондонских улицах.

Снимок сделан на Риджент-стрит перед въездом на Пикадилли-серкус. Автобус маршрута номер 15 проезжает в этом месте и сегодня – настолько все неизменно в Соединенном Королевстве. Приверженность традициям сыграла свою роль и в судьбе необычного Burney Streamline: в 1932 году права на выпуск автомобиля купила компания Crossley, но покупателей на «машину будущего» нашлось не так много, чтобы говорить о рентабельном производстве, поэтому его свернули, сделав два десятка экземпляров.