В Курганской области подтвердили 48 новых случаев COVID-19

На 19 марта в Курганской области подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 26 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Каргапольском, Куртамышском, Белозерском, Кетовском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и в Шадринске. Выписали 32 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 18745 случаев COVID-19. Лабораториями суммарно проведено 516975 исследований.