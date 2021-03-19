Недвижимость ООО «ПромСтройМатериалы» подешевела в два раза

На публичные торги по начальной цене 30 млн руб. выставлено недвижимое имущество кубанского ООО «ПромСтройМатериалы». Единым лотом организаторы аукциона планируют реализовать земельные участки, нежилые здания и подъездной железнодорожный путь не общего пользования протяженностью 252 м, говорится в сообщении ЕФРСБ.

Большая часть имущества находится в залоге АО «БМ-Банк», в отношении которого в ЕГРН значатся записи об арестах в рамках уголовного дела. В настоящий момент расследование не завершено. Имущество, состоящее из зданий цементного склада, арматурного цеха, склада химдобавок, проходной, ремонтно-механических мастерских, водопроводной насосной станции, склада готовой продукции, насосной станции и прочих цехов, железнодорожного пути, а также двух земельных участков (68,6 тыс. кв. м и 2,5 тыс. кв. м), находится в поселке Венцы Гулькевичского района Краснодарского края.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, наблюдение в отношении ООО «ПромСтройМатериалы» было введено в июле 2015 года, по заявлению «ЮниКредит Банка», банкротом компания была признана в октябре 2016 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс» , ООО «ПромСтройМатериалы» было зарегистрировано в 2006 году в Кропоткине. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций и изделий. Сумма уставного капитала – 30 тыс. руб., учредитель – Ольга Дудко. В 2019 году убыток компании составил 7,2 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ранее данное имущество уже выставлялось на открытый аукцион по начальной стоимости 60 млн руб. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Дмитрий Михеенко