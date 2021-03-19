Количество тестирований на COVID-19 превысило в крае 1,6 млн

С начала пандемии в Пермском крае проведено 1600 151 тестирование на заболевание коронавирусной инфекцией, обследовано более 1,4 млн жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным на 19 марта, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 69 267 жителей края, вторым — 38 831.

С начала пандемии коронавирусом заразились 49 775 жителей Пермского края, вылечились от болезни 43 633 человека. В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции в больницах Пермского края проходят 825 человек, из них 56 подключены к аппаратам ИВЛ.