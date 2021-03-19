Спектакли свердловского театра Драмы будут сопровождаться тифлокомментариями для незрячих посетителей

Свердловский академический театр драмы в Екатеринбурге начнет внедрять услугу тифлокомментирования для незрячих и слабовидящих зрителей, сообщили в пресс-службе театра. Услуга подразумевает передачу визуальной информации посредством детального и красочного описания происходящих на сцене событий.

«Благодаря специальным наушникам, индивидуальным FM-приемникам и, конечно, голосу тифлокомментатора незрячим и слабовидящим зрителям будет доступна не только прямая речь актеров, которую они могут слышать вживую, но и само действо, включая декорации, костюмы, жесты и мимику героев», — отметили в пресс-службе.

Из-за того, что на подготовку соответствующей «подзвучки» к спектаклю тифлокомментатору необходимо довольно продолжительное время, услуга была внедрена пока лишь в три спектакля: «Чайку» по пьесе Антона Чехова (режиссер Григорий Козлов), спектакль «Железнова Васса мать» по пьесе Максима Горького (режиссер Уланбек Баялиев) и «Мадам Рубинштейн» по пьесе австралийского драматурга Джона Мисто (режиссер Дмитрий Зимин).