Силовики пришли в офис «Открытой России» в Петербурге с обыском

В Петербурге сотрудники полиции пришли в офис «Открытой России» на Думской улице, сообщили “Ъ-СПб” в организации. Кроме того, силовики также проводят обыск в квартире председателя ОР Анастасии Бураковой.

Как сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров, об обысках узнал петербургский координатор Сергей Кузин, пришедший к офису. Внутрь он заходить не стал, а также отметил, что технику пока силовики не выносили.

В квартиру госпожи Бураковой изначально пытались попасть через окно, сообщили ей соседи. Сама она в тот момент находилась за городом. По дороге домой она столкнулась с правоохранителями, которые предложили проехать на обыск. Сейчас связи с ней нет. На месте работает адвокат «Апологии Протеста» Павел Ясман.

Как сообщает Андрей Пивоваров, обыски как в Петербурге, так и в Москве проводятся в рамках дела о нежелательной организации по ст. 284.1, возбужденного против Михаила Иоселевича из Нижнего Новгорода. «Мы пока не видели документов, но по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в "МБХ Медиа". Дело полностью сфабрикованное: напомню, что именно после обысков по этому делу сожгла себя Ирина Славина. Видимо, этого кому-то в погонах показалось мало», — сказал он.

Олег Дилимбетов