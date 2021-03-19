Компания «Интегратор» поставит минздраву Башкирии 2,6 тыс. компьютеров

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии по итогам вчерашнего аукциона заключит контракт на закупку автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций с уфимским ООО «Интегратор» (принадлежит Артему Васильеву), сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 147,81 млн руб. на 2% дешевле — за 144,85 млн руб. Второй и третий участники аукциона — уфимское ООО «Компания „Фермо“» (принадлежит Сергею Боеву и Валентине Юсиковой) и челябинское ООО «Биомика» (владельцы — Сергей Пронин и Максим Кабанов) готовы были поставить товар с дисконтом 1,5%, за 145,59 млн руб. каждый.

Закупка проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», средства выделят из республиканского бюджета.

Компания должна в течение 120 дней поставить 2,6 тыс. автоматизированных рабочих мест, в которые входят системный блок, монитор, клавиатура и мышь, на склад ГУП «Башфармация». Затем они будут распределены в 122 медучреждения Башкирии.

ООО «Интегратор», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2015 года. Компания занимается розничной торговлей компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением. Выручка предприятия в 2019 году составила 532,1 млн руб., чистая прибыль — 9,2 млн руб. В 2020 году компания заключила 74 госконтракта на общую сумму 450,4 млн руб.

Майя Иванова