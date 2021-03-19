Башкультнаследие подало иск к мэрии Уфы о сохранении Дома Ахтямова

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии направило иск в Октябрьский райсуд Уфы к администрации Уфы и МУП «Служба заказчика и технического надзора» об обязании организовать работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Ахтямова» (улица Чернышевского, 73). Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Управление указало в иске, что двухэтажный кирпичный дом находится в заброшенном состоянии. Южный фасад здания сохранил свой исторический облик и декоративные украшения, однако восточный фасад изрисован надписями и рисунками, требуется проведение ремонтно-реставрационных работ, говорится в сообщении. В настоящее время в здании никто не живет. В настоящее время собственником и пользователем здания какие-либо меры по сохранению Дома Ахтямова не приняты, указало ведомство.

Влада Шипилова