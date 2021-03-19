Подключись к Startup Tour: 22 марта в Уфе выберут самые инновационные проекты

Startup Tour состоится в Уфе 22 марта. Полуфинал конкурса стартапов, общение с экспертами, дискуссии о развитии предпринимательства и инновационной инфраструктуры — всё это онлайн на startup-tour.ru. Регистрация на сайте дает участникам доступ ко всем мероприятиям программы и возможность задавать свои вопросы спикерам.



Программа Startup Tour в Уфе начнется с панельной дискуссии, посвященной развитию предпринимательства в Башкортостане. В ней примут участие первый заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству Римма Бойцова, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, директор проектов Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Яна Коваленко.

Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures: «Последние 11 лет инновационная инфраструктура Республики Башкортостан развивается особенно быстрыми темпами. Формируются кластерные инициативы, создаются технопарки, ведется открытый диалог с малым бизнесом. Всё это происходит с опорой на лучшие российские практики. Мы видим, как в инновации вовлекается реальный сектор экономики. Это развивает технологическую культуру как в Уфе, так и в отдаленных районах республики. И такие мероприятия, как Стартап-тур, этому способствуют».

Участники Startup Tour в Уфе узнают, как Фонд «Сколково» и другие институты развития поддерживают российские стартапы. Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен ответит на вопросы предпринимателей в рамках сессии «Создание международной успешной технологической компании».

Пекка Вильякайнен, Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures: «Я объехал со Стартап-туром более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня „вырастить“ множество успешных стартапов. Развитие стартап-культуры всегда приводит к появлению в регионе новых рабочих мест, повышению его инвестиционной привлекательности и экономическому росту».

Полуфиналистами конкурса технологических проектов Startup Tour стали 15 команд из Уфы, Мелеуза, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Барнаула, Якутска и Красногорска. 22 марта после питч-презентаций в финал выйдет по одному проекту в каждом треке — «Информационные технологии», «Индустриальные и промышленные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве». Все три финалиста получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, а победителю конкурса достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

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