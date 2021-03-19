Глава Саратова обещал не закрывать движение по трамвайному маршруту №3

На время реконструкции Кировского трамвайного депо в Саратове трамвайный маршрут №3 закрываться не будет. Об этом во время визита в областной центр спикера госдумы Вячеслава Володина объявил глава города Михаил Исаев.

Обсуждая проект скоростного трамвая, господин Володин попросил саратовских чиновников сообщать горожанам сроки закрытия маршрутов. Господин Исаев ответил, что закрываться маршруты не будут, однако возможны временные приостановки на короткие промежутки времени. Что касается маршрута № 3, но он «ходить будет, реконструкция депо на это не повлияет», уточнил чиновник.

Ранее о временной приостановке движения «тройки» говорил первый замглавы Сергей Грачев. Он назвал этот вопрос «вопросом ближайшей перспективы».

Марина Ковалева