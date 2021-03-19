Липецк домокомплектуют

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В Липецкой области могут построить предприятие по производству домокомплектов — то есть, готовых быстровозводимых конструкций для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом шла речь на прошедшем 17 марта в особой экономзоне (ОЭЗ) «Липецк» совместном совещании руководителей Союза строителей, Национального объединения строителей, стройфирм, банков и исполнительной власти из 15 регионов страны. Липецкая область за 2019-2020 годы вошла в число лидеров по возведению ИЖС, и останавливаться не собирается.

Липецкую область для проведения столь масштабного совещания выбрали неслучайно. По данным администрации региона, за последние два года Липецкой области не только удалось вырваться в число лидеров по строительству ИЖС, но и довольно успешно показать себя в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В процессе обсуждения вопросов новых технологий малоэтажного строительства, индивидуального возведения жилья и оптимизации ценообразования в строительной сфере речь зашла о новом производстве, которое вскоре может появиться в ОЭЗ «Липецк» или за ее пределами.

Как рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, уже в ближайшее время в регионе может начаться возведение предприятия по производству так называемых домокомплектов. Речь идет о быстровозводимых конструкциях для коттеджей, которые позволят построить жилье всего за несколько дней. Липчане и грязинцы, а это половина населения Липецкой области, проживают в многоквартирных домах, но многие их них мечтают о собственном доме, подчеркнул Илья Тузов. Инвестор и параметры проекта пока не раскрываются.

Инициативу поддержали фактически все участники совещания. Действительно, многие жители России живут в многоквартирных домах, но при этом содержат дачу или дом за городом. Строительство комфортного и недорого индивидуального жилья в зоне с развитой инфраструктурой могло бы минимизировать их затраты, тем более что современные технологии позволяют быстро и качественно возвести 100-метровое жилище стоимостью не более 30 тыс. руб. за кв. м. При этом каждый коттедж можно сделать эксклюзивным с архитектурной точки зрения и по внешнему виду, и по внутренней планировке, избежав типовой застройки.

Такой опыт в Липецкой области уже был: в частности, речь о жилкомплексе «Романово Сити» и поселке Радужный в районе Желтых песков. Местные власти там занимаются созданием инфраструктуры — подведением инженерных сетей, возведением детских, спортивных, культурных, образовательных и медицинских учреждений, но само строительство идет довольно медленно. И эту проблему как раз могло бы решить домокомплектное предприятие, отметили участники форума.

В любом случае, и до появления такого предприятия Липецкая область продолжит уделять большое внимание развитию ИЖС. «У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта “Жилье и городская среда”. Последние два года показали, что в регионе достаточно уверенно их решают. Но мы не можем останавливаться на достигнутом и будем выполнять масштабные планы качественного улучшения жилищных условий липчан, в том числе по возведению комфортного индивидуального жилья»,— отметил глава региона Игорь Артамонов.

Добавим, что днем позже, 18 марта, тема получила свое развитие в рамках выездного заседания правления Российского союза строителей в Липецке. На нем, в частности, были сформулированы предложения по повышению эффективности государственно-частного партнерства в строительной отрасли.