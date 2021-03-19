В Правительстве РФ предупредили о возможных подтоплениях в Ярославской области

В период весеннего паводка подтопления возможны на территории 35 регионов, в том числе и в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

По информации пресс-службы вице-премьера России, основанной на данных Росгидромета, во время половодья возможны подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры 35 субъектов федерации в разных федеральных округах. В частности, в список регионов, где возможны подтопления, включены Ярославская, Костромская, Вологодская, Тверская и Московская области.

В пресс-службе вице-премьера РФ отметили, что среди 35 субъектов выделено 18, в том числе и Ярославская область, в которых до 1 апреля 2021 года намечена проверка паводковой ситуации, которую проведет центральный аппарат МЧС совместно с заинтересованными федеральными органами власти.