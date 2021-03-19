За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 649 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 649 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 225 269 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай — два в Белгородской области, три в Курской, 23 в Воронежской, шесть в Липецкой, два в Тамбовской и пять в Орловской области (всего 4 665 случаев). За минувший день выздоровели 819 (всего 205 604) человек.

В Белгородской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19 (всего 33 230), выздоровели 199 (всего 30 939), умерли за все время пандемии — 528.

В Воронежской области — 206 новых случаев (всего 72 665), новых выздоровевших — 241 (всего 67 091), умерли за все время пандемии — 2 239.

В Курской области — 101 подтвержденный диагноз за сутки (всего 32 851), выздоровели 99 (29 570), смертельных случаев с марта 2020 — 527.

В Липецкой области зарегистрирован 91 новый случай коронавируса (всего 26 540), новых выздоровевших 139 (всего 23 111), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 495.

В Орловской области — 61 новый случай (всего 31 696), выздоровели 60 (всего 28 970), умерли с начала пандемии — 493.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 98 диагнозов коронавируса (всего 28 287), новых выздоровевших 81 (всего 25 923), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 383.

Мария Старикова