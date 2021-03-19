Житель Перми получил пожизненный срок за убийство в 2009 году

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя, тренера по рукопашному бою Вадима Востокова. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он был признан виновным в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, групповом разбое с применением оружия, его незаконном приобретении и ношении, сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также оставлении в опасности малолетнего.

Так, присяжные сочли доказанной версию следствия и гособвинения, что 27 мая 2009 года Востоков вместе с неустановленными лицами проник в квартиру к своим знакомым, супругам Игорю и Екатерине Некрасовым. Там он совершил их убийство с особой жестокостью, после чего похитил деньги и другое имущество на сумму более 1 млн руб. При этом злоумышленники заперли дверь квартиры, оставив в опасности шестимесячного ребенка погибших. В ходе расследования была установлена причастность Вадима Востокова и к сбыту наркотических веществ в крупном размере в 2011 году. Его причастность к совершению преступлений была установлена только в 2018 году, после чего подозреваемый был задержан. Свою вину он категорически отрицал.

Стоит отметить, что Вадима Востокова осудили со второго раза. В 2019 году коллегия присяжных сочла его невиновным по всем эпизодам обвинения, что привело к оправдательному приговору. В итоге дело дошло до Верховного суда, который вернул дело на новое рассмотрение. Знакомые с ситуацией источники говорят, что доказывание вины в разбое и убийстве, помимо давности преступления, осложнялось отсутствием свидетелей. «По сути, основу обвинения составляли данные экспертиз, в том числе и генетической,— утверждает собеседник.— Зато по обвинению в сбыте наркотиков свидетели нашлись, причем часть из них была взята под государственную защиту».