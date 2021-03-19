В Ярославле ребенка едва не придавило упавшей с крыши глыбой снега

В Ярославле началась прокурорская проверка по информации в СМИ о падении снега с крыши жилого дома, рядом с которым находился ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ранее стало известно, что в поселке Норское Дзержинского района Ярославля с крыши многоквартирного жилого дома, у подъезда которого, играл ребенок, упала глыба снега. В результате схода снега, ребенок не пострадал. Находившееся рядом женщина вовремя оттащила ребенка. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Клуб "Норские резиденции"».

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в части своевременной очистки крыш от снега и наледи.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Сабаева