Тепличный комбинат «Янаульский» в Башкирии продают за 46,78 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии на аукционе 27 апреля намерено продать 100% долю в уставном капитале ООО «Тепличный комбинат "Янаульский", сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена продажи — 46,78 млн руб., шаг аукциона — 2,34 млн руб., размер задатка — 9,36 млн руб., заявки будут приниматься до 19 апреля.

«Янаульский» расположен в селе Кисак-Каин Янаульского района Башкирии. Размер уставного капитала компании — 42,37 млн руб. Комбинат занимается выращиванием овощей, оптовой и розничной торговлей фруктами и овощами. Среднесписочная численность работников — 54 человек. В 2019 году выручка комбината составила 52,6 млн руб., убыток — 18,8 млн руб.

На торги выставлены объекты недвижимого имущества общей площадью 38,41 тыс. кв. м, в том числе здание управления, столовая на 50 мест с магазином кулинарии, блок вспомогательных служб, блок теплиц со вспомогательными помещениями, неотапливаемый склад, зимовник, трансформаторная подстанция, две водопроводные насосные станции, канализационная насосная станция, а также сооружения инженерной сети. Объекты расположены на земельных участках, принадлежащих Тепличному комбинату «Янаульский» на праве собственности, площадью 171,720 тыс. кв. м.

Недвижимость и земельные участки находятся в залоге у АО «Региональный фонд».

В ноябре 2020 года правительство Башкирии включило «Янаульский» в прогнозный план приватизации государственного имущества республики на 2021-2023 годы.

Майя Иванова