В Самарской области за сутки умерли девять человек с COVID-19

За минувшие 24 часа в Самарской области умерли девять человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в регионе выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом. За этот период из больниц региона было выписано 247 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были обнаружены 53 320 зараженных коронавирусом, выздоровело 49 832 человек. Число скончавшихся с COVID-19 за этот период достигло 1016 человек. Самарская область находится на шестом месте в России по числу новых зараженных.

Ани Айвазян