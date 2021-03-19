«Татнефть» к 2030 году намерена увеличить нефтедобычу почти на 50%

Компания «Татнефть» планирует увеличить добычу нефти к 2030 году почти в два раза — до 38,4 млн тонн. Об этом говорится в презентации, представленной во время конференции трудового коллектива предприятия замглавы компании по блоку разведки и добыче Рустамом Халимовым, сообщает ТАCC.

Отмечается, что рост нефтедобычи предусмотрен стратегией компании. В частности, это планируется за счет развития новых проектов за пределами Татарстана. Также добиться такого роста позволит восстановление разведывательной деятельности после завершения ограничений ОПЕК+ и 100-процентное возмещение запасов.

Напомним, в 2020 году нефтедобыча компании «Татнефть» составила 26 млн тонн.

"Ъ-Казань"