В Ярославской области от коронавируса за сутки умерли два человека и 103 заболели

В Ярославской области за сутки произошло две смерти от коронавируса, сообщил областной оперативный штаб. За это же время в регионе было выявлено 103 новых случаев заражения COVID-19 и 77 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 19 марта, в регионе официально подтверждено 34980 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 33558 человек выздоровели. 460 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 713 человек, из них 406 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 307 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 18110 человек. На втором месте Рыбинск — 3701 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1890 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 280, 241 и 185 заболеваний коронавирусом соответственно.

Антон Антонов