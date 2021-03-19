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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Времена «дешевых» денег заканчиваются

Почему игроки рынка ждут повышения ключевой ставки

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Финансовый рынок сделал ставку на повышение ключевой ставки. 19 марта состоится заседание Банка России, на котором будет принято решение о дальнейшем движении этого индикатора. Большинство аналитиков и банкиров, опрошенных “Ъ FM”, сходятся во мнении, что времена мягкой денежно-кредитной политики закончатся. Правда, в краткосрочной перспективе это парадоксальным образом будет на руку потребителю. Почему и насколько существенно ЦБ придется повысить ставку? Выяснял Григорий Колганов.


Рекордно низкая с царских времен ключевая ставка — 4,25% — держится в России с конца июля. Но базовый закон экономики гласит: дешевые заемные деньги стимулируют спрос, а значит, повышают инфляцию.

При таргете в 4% потребительские цены к марту в годовом выражении разогнались почти до 6%. Центробанку, похоже, ничего не остается, кроме как увеличить ключевую ставку хотя бы на 25 базисных пунктов, рассуждает председатель правления «Абсолют Банка» Татьяна Ушкова. Но рынок к такому повороту готов, так что на розничных кредитах и депозитах это повышение не отразится.

«Цикл монетарного смягчения подошел к концу, инфляция пошла вверх, и она носит продовольственный характер, она с 2016 года в первый раз до таких размеров поднялась.

Первое повышение будет минимальным шагом — 0,25%, и не окажет сильного влияния на банковские направления.



Мы все верстали 0,25% в бюджеты в ноябре-декабре, мы уже закладывали, в продуктовой линейке, которую мы продавали, это повышение уже учтено», — отметила Татьяна Ушкова.

В последний раз ЦБ повышал ставку аж в конце 2018 года. Инвесторы, особенно непрофессиональные, могли и отвыкнуть от таких новостей.

Макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов полагает, что регулятору пока стоило бы ограничиться последним предупреждением, а пересмотр ставки отложить на апрель. В противном случае для рынка это будет плохой сигнал.

«Пока все-таки не произошло каких-то существенных моментов, которые могли бы послужить триггером именно для повышения, инфляция пока в большей степени разгоняется под воздействием немонетарных факторов. Если ставку повысят на этом заседании, это будет более негативный сигнал для рынка ОФЗ, что в текущих условиях не очень-то хорошо при сохраняющемся дефиците бюджета и при наличии санкционных рисков», — подчеркнул Станислав Мурашов.

Но регулятор, похоже, готов к решительным действиям. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина буквально на прошлой неделе подтвердила: эпоха дешевых денег в экономике скоро закончится. Ключевую ставку начнут повышать уже в этом году, а на горизонте трех лет она достигнет уровня в 5-6%.

Рынок и такое развитие событий закладывает в свои прогнозы. По крайней мере, руководитель «Абсолют Банка» Татьяна Ушкова ждет очередного увеличения ставки уже осенью, а, как следствие, — притока клиентов с деньгами и за деньгами.

«Следующее повышение мы заложили в конце третьего квартала — на 0,25%, но сейчас возможно корректировка на 0,5%. В 2020 году многие физические лица в связи с минимальными значениями по вкладам стали инвесторами. Сейчас, мне кажется, мы увидим обратный тренд, и второй тренд — отмена льготной ипотеки и тренд на повышающуюся ставку опять подстегнет людей заходить срочно в ипотечные сделки», — считает Татьяна Ушкова.

Интересно, что на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЦБ сообщило, что ставку могут увеличить до 5,5-6% уже к концу 2021-го.

Но даже без такого, явно кризисного сценария, в среднесрочной перспективе заемщикам будет непросто: по статистике регулятора, в январе при ключевой ставке в 4,25% потребительский кредит сроком более года выдавался под 10,5%. И такой паритет при ужесточении монетарной политики никуда не денется, констатирует руководитель отдела инвестпродуктов «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев: «Что касается депозитов, они должны плюс-минус следовать за ключевой ставкой с некоторым опозданием.

Что касается потребительского кредитования, здесь, как и с корпоративным, все очень сильно зависит от конкретного заемщика, но, естественно, общий тренд на повышение процентных ставок в экономике — это что-то неотъемлемое, то, что мы увидим в ближайший год-полтора».



Повышение ставки, видимо, предчувствует и население: в феврале россияне чуть ли не до рекордных значений увеличили объемы потребительских и жилищных займов. Причем, как стало известно “Ъ FM”, некоторые клиенты банков столкнулись с тем, что одобрение кредита им сдвигают на вечер 19 марта, то есть после заседания ЦБ.

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