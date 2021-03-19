Экономия на свете

Энергоэффективные технологии в Удмуртии становятся все более востребованными в производстве. В снижении затрат заинтересованы как коммерческие структуры, так и бюджетные учреждения. За 10 лет в республике реализовано 290 энергосервисных контрактов, которые позволяют без дополнительных вложений со стороны заказчиков снизить расходы на ресурсы. О существующих трендах и возможностях для экономии на электроэнергии поговорили участники круглого стола, организованного изданием “Ъ-Удмуртия” в пресс-центре медиагруппы «Центр» в Ижевске.



Снижение энергопотребления

Удмуртия активно включилась в процесс снижения энергоемкости экономики в 2010 году, рассказал заместитель начальника управления топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения минстроя Удмуртии Андрей Башкиров. По его словам, за это время была создана государственная система управления энергосбережением, разработана госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртии», на реализацию которой в 2019-2020 годов было направлено 2,6 млрд руб. — это средства из внебюджетных источников. Все регулируемые законодательством организации обязаны иметь собственную программу по энергосбережению.

Андрей Башкиров Фото: Ильяс Бекмансуров

«С 2007 года энергоемкость валового регионального продукта мы снизили почти на 19,5%. По законодательству надо было снизить на 40%. Никто в России такого показателя не достиг по ряду причин. Соответственно вся программа энергоэффективности у нас продлена до 2024 года. Пытаемся максимально все мероприятия эти провести»,— рассказал господин Башкиров.

По его словам, самые энергоемкие отрасли — это промышленность, ТЭК и сельское хозяйство, все они работают над снижением потребления.

Как рассказал заместитель директора по реализации услуг «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Ленар Гараев, по предприятию разработана и утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ее целью является снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям. «Это глобальные затраты любой сетевой организации. Из года в год тенденция идет по филиалу Удмуртэнерго на снижение. Если в 2017 году потери в распределительной сети 0,4 кВ составляли 15%, в 2020 году потери снизились на 4%, т.е. практически на треть. Это даже несмотря на то что в этот период нами были консолидированы Ижевские и Воткинские электрические сети. С этого года мы получили в пятилетнюю аренду электрические сети г. Можга, где ситуация с потерями очень сложная и серьезная. Тем не менее ставим задачу снизить потери электроэнергии по максимуму и добиться эффекта»,— сообщил господин Гараев.

По его словам, есть ряд организационно-технических мероприятий, которые позволят реализовать намеченное, в частности, проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговрного потребления, замена голого провода на СИП, установка и передвижка трансформаторов, замена недогруженных трансформаторов, модернизация системы учета электроэнергии и т.д. Уже реализовывались энергосервисные и лизинговые контракты, которые за счет модернизации системы учета электроэнергии с автоматизацией передачи данных потребленной электроэнергии (АИИСКУЭ) помогли достичь таких эффектов в распределительных сетях. По воздушным линиям электропередач 0,4 кВ, где потери электроэнергии достигали 30-40% и в результате реализации энергосервиных контрактов с модернизацией учета в 2019-2020 года на этих линиях потери снизились до 7%. Также на предприятии перешли на светодиодные светильники в помещениях, на подстанциях и базах районов электрических сетей. Комплексно подошли к повышению энергоэффективности при модернизации цифровых РЭС Завьяловского и Ижевского в рамках реализации цифровой трансформации.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Запрос на применение энергоэффективных технологий со стороны собственников бизнеса достаточно большой, рассказал руководитель отраслевого отдела компании «Уралэнерго» Евгений Зянтереков. В частности, «Уралэнерго» предлагает комплексное решение в проектировании, поставке и монтаже оборудования «под ключ», учитывая желания заказчика.

«Мы составляем техническое задание с учетом пожелания заказчика, предлагаем разные варианты решения проблемы потребления энергоресурсов, готовим проектную, рабочую документацию и согласовываем это все в надзорных органах. Далее переходим к поставке оборудования и материалов, проводим электромонтажные и пусконаладочные работы, производим полный авторский надзор и переходим к сдаче объекта обеспечивая все гарантии выполненных работ»,— отметил господин Зянтереков.

По его словам, в вопросах повышения энергоэффективности важен именно комплексный подход. Энергоаудит позволяет выявить проблемные моменты электрохозяйства предприятия и предложить комплексное решение по внедрению светильников с автоматической системой управления освещением, системы установки компенсации реактивной мощности, активных фильтров гармоник, стабилизаторов, электродвигателей, частотно-регулируемых приводов, систем АСКУЭ и АСТУЭ, АСУТП и иного оборудования, которое поможет достичь энергоэффективности.

Энергосервисные контракты

Одним из наиболее оптимальных способов повышения энергоэффективности является заключение энергосервисных контрактов. Их особенность в том, предприятие или организация не несет дополнительных затрат. Энергосервисная компания проводит необходимую модернизацию системы, что приводит к снижению затрат на электроэнергию, и получает в качестве вознаграждения эту разницу в течение нескольких лет. В первую очередь, энергосервисные контракты заключают бюджетные организации. По словам Андрея Башкирова, с 2010 года в Удмуртии реализовано 290 энергосервисных контрактов. Большинство мероприятий программы «Большой ремонт» на объектах бюджетной сферы в 2019-2020 годах проходили за счет энергосервисных контрактов. Среднегодовой эффект экономии — порядка 250 млн руб. Сумма контрактов 1,5 млрд руб., средний срок — шесть лет. Удмуртия по количеству и по сумме заключенных энергосервисных контрактов в 2019 году была на втором месте в России, уступив Белгородской области. В 2020 году республика заняла четвертое место по количеству контрактов до 100 млн руб.

С 2015 года в Можге, Глазове, Уве, Воткинске, Камбарке и Сарапуле поменяли наружное освещение улиц на светодиодное, рассказал господин Башкиров. В Завьяловском районе идет разработка конкурсной документации. По Ижевску в этом году филиал «Удмуртэнерго» стал победителем контракта на обслуживание уличного освещения на два года. По словам Ленара Гараева, предприятие теперь обслуживает свыше 32 тыс. светильников, в ближайшее время планируется заменить 2589 светильников на светодиодные. Поэтапная модернизация уличного освещения столицы республики будет проводиться и дальше. Мероприятия по энергоэффективности позволят снизить потребление электроэнергии и улучшить степень освещенности улиц города.

Ленар Гараев Фото: Ильяс Бекмансуров

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» готовы выполнять целый комплекс работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения и электрических сетей в городах и районах Удмуртии. По отдельным заявкам осуществляется установка светильников и строительство сетей наружного освещения. При выполнении работ используются современные техника и материалы, энергоэффективные светильники, интеллектуальные системы управления и диспетчеризации.

«Энергоэффективность — один из главных приоритетов современной энергетики. Применение энергоэффективного оборудования позволяет в разы снижать затраты бюджета на обслуживание, например, уличного освещения. Мы отмечаем, что республиканские и муниципальные власти заинтересованы в вопросах модернизации уличного освещения, позволяя повышать комфорт и безопасность населенных пунктов,— отметил Ленар Гараев. — В будущем мы будем продолжать развивать наши компетенции в области энергоэффективного освещения и, надеемся, что все больше сел и городов нашей республики станут светлее и безопаснее».

Энергоэффективность в ЖКХ и бюджетных учреждениях

Начальник МКУ Ижевска «Служба технологического обеспечения ЖКХ» Оксана Глухих рассказала, что в настоящее время действует федеральная программа, по которой жильцы многоквартирных домов могут компенсировать затраты на капитальный ремонт, направленный на снижение потребления ресурсов. Возврат средств осуществляет Фонд реформирования ЖКХ. «Можно возместить до 80% от суммы затрат по выполненному ремонту. В данном случае должна быть получена экономия ресурсов. В 2020 году в Ижевске такую поддержку получили два дома на сумму 3,5 млн руб, в 2021 году четыре дома подали заявку на получение 3 млн руб. Сейчас домов в Ижевске, которые могли бы поучаствовать в данной программе 1800. Дом должен быть старше пяти лет, но младше 60»,— пояснила госпожа Глухих.

В качестве примера она привела дом по адресу ул. Песочная, 14, жильцы которого подали заявку на 1,4 млн руб. Они выполнили замену трубопровода и установку автоматики погодного регулирования. Экономия по их расчетам получилась 14,6%. Они реально могут получить до 700 тыс. руб. компенсации. Консультацию по программе можно получить в управлении ЖКХ администрации Ижевска и в Фонде реформирования ЖКХ. Генеральный директор СРО НП «ЭнергоСтандарт» Михаил Прокофьев отметил, что программа повышения энергоэффективности многоквартирных домов хорошо проработана и может стать реальной возможностью для жильцов снизить затраты на потребляемые ресурсы. «Организации, которые занимаются энергоаудитом, сейчас очень активно вовлекаются в эти процессы, предлагают свои решения по энергоэффективному ремонту»,— сказал господин Прокофьев.

Михаил Прокофьев Фото: Ильяс Бекмансуров

Активно энергосервисные контракты заключают по детским садам и школам. По словам начальника МКУ «Ресурсный центр управления образования администрации Ижевска» Натальи Шевяковой, в системе образования более 330 зданий и большая их часть имеет срок эксплуатации от 40 до 60 лет. «Энергосервисные контракты для нас явились определенным спасением, вкладывать приходится достаточно много. Сети устарели, потребляют много, а значит мы много тратим на энергоресурсы, чтобы снизить расходы, нам надо их модернизировать. С 2014 года активно занялись этим вопросом. У нас заключено 136 энергосервисных контрактов, 60 из них — это установка автоматики погодного регулирования, 54 — замена приборов внутреннего освещения, 16 — водоснабжение и водоотведение и 6 — оснащение системы отопления индивидуальными тепловыми пунктами»,— рассказала госпожа Шевякова.

Она отметила, что интенсивнее работать в этом направлении мешало санитарное законодательство — в дошкольных учреждениях были запрещены светодиодные светильники, однако технологии продвинулись вперед и сейчас есть такие приборы, которые не будут наносить вред здоровью ребенка. По ее словам, любой энергосервисный контракт будет работать если подходить комплексно. В рамках программы «Большой ремонт» все задачи решались именно таким образом.

Наталья Шевякова и Оксана Глухих Фото: Ильяс Бекмансуров

С 2014 года по декабрь 2020 экономия составила 10 млн руб., рассказала госпожа Шевякова и добавила, что это пока не так много, но есть перспективы увеличения этой суммы.

Энергетики также подтверждают большую потребность в энергосервисных контрактах в бюджетных учреждениях и муниципалитетах. Удмуртэнерго уже успешно реализовало ряд проектов по замене внутренних светильников в бюджетных организациях республики. По словам заместителя директора «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Ленара Гараева, в конце 2020 года предприятие завершило работы по замене внутреннего освещения восьми школ в Селтинском районе.

«В конце прошлого года мы заменили 2311 люминесцентных ламп на светодиодные светильники. А в январе этого уже видим эффект снижения затрат на электроэнергию на 58% и увеличение освещенности в соответствии с ГОСТ на 15-40%»,— рассказал энергетик.

Энергосервисные контракты для бизнеса

Евгений Зянтереков отметил, энергосервисные контракты без дополнительных вложений чаще заключают государственные организации, у которых нет на это ресурсов. «Уралэнерго» работает с ними активно, помогает рассчитать проект. Крупные коммерческие компании тоже используют этот финансовый инструмент для повышения своей энергоэффективности. «В прошлом году нашими партнерами реализован энергосервис по Уралвагонзаводу. Сумма контракта составила более 100 млн руб.»,— рассказал господин Зянтереков.

Михаил Килин и Евгений Зянтереков Фото: Ильяс Бекмансуров

По его словам, вначале на предприятии проводятся замеры, чтобы установить, какие конкретно есть проблемы по чрезмерному расходованию электроэнергии и как их можно решить. Компания подбирает оптимальное оборудование, светильники, системы автоматического управления освещением, рассчитывает весь объем затрат, ожидаемой экономии и срока окупаемости. Заказчику предлагаются различные решения, как еще снизить потребление. Если все устраивает, производится монтаж и замена оборудования. Партнеры компании «Уралэнерго» в частности провели работы по крупным энергосервисным контрактам в Стерлитамаке, Воронеже, Нижнекамске и других субъектах РФ. К примеру, в Нижнекамске поменяли порядка 7 тыс. светильников, установили 155 шкафов умного освещения, теперь всеми точками освещения там можно управлять с планшета. Это позволило достичь экономии электроэнергии в 72%.

«Для заказчика энергосервисный контракт — это получение энергоэффективного оборудования, выполнение норм энергосбережения и освещенности, при этом нет финансовых вложений со стороны заказчика, т.к. проект финансируется исполнителем энергосервисного контракта. Нет риска для заказчика, потому что энергосервисная компания гарантирует финансовые сбережения и берет на себя все риски по проекту. Плюс люди видят, что освещенность помещений улучшилась, что приводит к положительному социальному эффекту»,— отметил господин Зянтереков.

Некоторые компании предпочитают без энергосервисного контракта вкладывать собственные средства в модернизацию. Кроме того, при строительстве новых объектов уже устанавливают энергоэффективное оборудование. «Коммерческим компаниям проще привлечь кредитные ресурсы и поменять светильники и другое оборудование на энергоэффективное за свой счет и потом уже не делиться своей экономией, как предполагает энергосервисный контракт. Потребность сейчас большая, обращаются многие компании, мы просчитываем. Не всегда конечно срок экономии шесть лет устраивает компании, стремятся к сроку окупаемости энергосервисного контракта в три-четыре года. Это пока что идеальное соотношение. Муниципальные предприятия — эта та ниша, с которой стоит работать, потому что там очень заметная экономия ресурсов получается»,— рассказал руководитель отрасли «Инфраструктура» компании «Уралэнерго» Михаил Килин.

Михаил Прокофьев добавил, что направления энергосервиса будет и дальше активно развиваться, так как это является оптимальным решением по получению экономии на энергоресурсах без дополнительных вложений со стороны заказчика.

Михаил Красильников, Оксана Мымрина