Петербургский СКА уступил «Динамо Москва» в матче Кубка Гагарина

Накануне в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга в рамках матчей Кубка Гагарина сошлись петербургский СКА и «Динамо Москва». Матч окончился со счетом 1:4 в пользу гостей.

«Динамо Москва» заработал первое очко в матче на 11-й минуте благодаря своему защитнику Михалу Чайковски, затем увеличил отрыв уже во втором тайме голом Андрея Сергеева. В третьем тайме после третьего гола в свои ворота за исполнением «динамовца» Оскара Линдберга СКА забросил свою первую и единственную шайбу — гол хозяевам поля обеспечил Лукас Бентгссон. Ближе к финалу «Динамо» оторвался на три очка от соперников — ворота успешно атаковал нападающий москвичей Дмитрий Яшкин.

Таким образом, по результатам матча «Динамо» повели в серии 1:0. Второй матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге уже 20 марта.