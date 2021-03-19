Саратовский застройщик уклонился от уплаты НДС на сумму 58,2 млн рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2018 года организация, специализирующаяся на строительстве нежилых зданий и сооружений, включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам. Декларации были представлены в налоговый орган, в результате чего организация уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 58,2 млн руб., сообщает следствие.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Марина Ковалева