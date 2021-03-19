Еще у 348 нижегородцев выявили COVID-19

В Нижегородской области к 19 марта число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 103,6 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ. В том числе, за последние сутки заболевание выявили у 348 местных жителей.

За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели более 97 тыс. нижегородцев, скончались 2,7 тыс. местных жителей. Сейчас лечение получают более 3,9 тыс. пациентов.

Всего в России выявили более 4,4 млн случаев заражения с начала пандемии. Выздоровели более 4 млн граждан, скончались 94,26 тыс.

Анастасия Еремина