Задержанные в Геленджике входили в украинское радикальное сообщество «М.К.У.»

Центр общественных связей ФСБ России сообщил подробности громкого задержания в Геленджике, где было выявлено экстремистское сообщество. По данным ФСБ, молодые люди были сторонниками украинского радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Егором Красновым, и готовили террористические акты в России.

В ФСБ сообщили, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества «М.К.У.» Егора Краснова. В дальнейшем от него и других украинских членов «М.К.У.» из Харькова и Киева были получены инструкции по совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы в 2020 году была сожжена копия Знамени Победы. Задержанные признаются в инкриминируемых преступлениях.

Анна Перова, Краснодар