В Астрахани вынесен приговор по делу о гибели упавшего в колодец ребенка

Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении Елены Кириченковой, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 6-летнему ребенку в результате падения в колодец (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, 11 ноября 2020 года супружеская пара уехала в магазин, оставив 6-летнего ребенка с тетей дома. Мальчик ушел на улицу и не вернулся домой. Родители, придя домой, пытались самостоятельно найти ребенка, а затем обратились в правоохранительные органы. Спустя несколько часов тело утонувшего мальчика обнаружили в колодце соседнего дома. «Хозяйка дома не закрыла крышкой самовольно возведенный ею канализационный колодец в соответствии с предъявляемыми требованиями, в результате чего ребенок провалился в него», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Мария Шахрай