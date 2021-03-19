Главным полицейским Адыгеи назначен Иван Бахилов

Министерство внутренних дел по Республике Адыгея возглавил бывший заместитель начальника УМВД - начальник полиции Рязанской области Иван Бахилов. Соответствующий Указ (№149) подписал президент России Владимир Путин. Информация опубликована в официальных источниках. На сайте МВД по Адыгее раздел, содержащий информацию о главе ведомства, пока пустует.

Полковник полиции Иван Бахилов родился в 1970 году в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. В 1992 году окончил Рязанский сельскохозяйственный институт, в 2002 году – Рязанский филиал Московского университета МВД России. В органах внутренних дел служит с 1994 года.

Дмитрий Михеенко