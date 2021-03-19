Конкурсы на строительство водовода, канализационного коллектора и КНС в Уфе отменены

Государственный комитет по конкурентной политике Башкирии вчера отменил три конкурса на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы, канализационного коллектора от канализационной насосной станции (КНС) «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений» и КНС «Затон-Восточный», сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена составляет 7,75 млрд руб., в том числе 2,61 млрд руб. — на строительство водовода, 3,98 млрд руб. — канализационного коллектора и 1,16 млрд руб. — канализационной насосной станции.

Заказчиком было управление капитального строительства администрации Уфы. Как указано извещениях об отмены конкурсов, они отменены заказчиком на основании закона о контрактной системе. К документу об отмене приложено письмо управления капитального строительства администрации Уфы к председателю госкомитета Башкирии по конкурентной политике Гульшат Арслановой с просьбой отменить конкурсы. Причина этого решения не указана.

В администрации Уфы и госкомитете по конкурентно политике на запрос "Ъ-Уфа" пока не ответили.

Строительство водовода предполагало трассировку оси водопровода, перенос гаражей, рекультивацию земель, бурение, управляемый прокол через железную дорогу, прокладку водоводов в защитных футлярах через автодороги методом прокола и прокладку водоводов открытым способом.

В строительство канализационного коллектора входило канализационные и водопроводные камеры и колодцы, прокладка труб, вырубка и посадка зеленых насаждений, восстановление демонтированного дорожного покрытия.

В рамках строительства канализационной насосной станции «Затон-Восточный» должны быть построены вспомогательно-производственное здание, озонаторная, открытая крановая эстакада и комплектные трансформаторные подстанции.

Майя Иванова