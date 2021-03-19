В Пензе планируется построить восемь объектов инфраструктуры

В Пензе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году планируется строительство восьми объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, построят сети водоснабжения и канализации в восьмом микрорайоне Арбеково, сеть ливневой канализации и водопровод для микрорайона в районе ГПЗ-24, три дороги для шестого и седьмого микрорайонов Арбеково и канализационную насосную станцию в Спутнике Засечного сельсовета.

В облправительстве отметили, бюджету Пензенской области на участие в федеральном проекте «Жилье» в 2021-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в размере более 1,1 млрд руб. на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ.

Мария Шахрай