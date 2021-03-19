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Машины скорой помощи Белореченской центральной районной больницы под защитой «АльфаСтрахование»

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» застраховал по договорам ОСАГО автотранспорт Белореченской центральной районной больницы Краснодарского края

Белореченская центральная районная больница оказывает круглосуточную амбулаторно-поликлиническую, стационарную неотложную помощь жителям Белореченского района. Больница была открыта в 1930 году, сегодня в ее состав входят поликлиника для взрослых пациентов, детская поликлиника, дневной стационар при поликлинике, круглосуточный стационар, станция скорой медицинской помощи, женская консультация, две участковые больницы, пять врачебных амбулаторий и 31 фельдшерско-акушерский пункт.

«АльфаСтрахование» защитила по договорам ОСАГО 40 автомобилей скорой помощи, находящихся в ведении учреждения.

«Транспорт медучреждений работает в условиях повышенной нагрузки, ему требуется надежная страховая защита, поскольку от его работоспособности может зависеть жизнь и здоровье людей. «АльфаСтрахование» гарантирует нашим клиентам качественный сервис и своевременные выплаты», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

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