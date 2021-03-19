Машины скорой помощи Белореченской центральной районной больницы под защитой «АльфаСтрахование»

Белореченская центральная районная больница оказывает круглосуточную амбулаторно-поликлиническую, стационарную неотложную помощь жителям Белореченского района. Больница была открыта в 1930 году, сегодня в ее состав входят поликлиника для взрослых пациентов, детская поликлиника, дневной стационар при поликлинике, круглосуточный стационар, станция скорой медицинской помощи, женская консультация, две участковые больницы, пять врачебных амбулаторий и 31 фельдшерско-акушерский пункт.

«АльфаСтрахование» защитила по договорам ОСАГО 40 автомобилей скорой помощи, находящихся в ведении учреждения.

«Транспорт медучреждений работает в условиях повышенной нагрузки, ему требуется надежная страховая защита, поскольку от его работоспособности может зависеть жизнь и здоровье людей. «АльфаСтрахование» гарантирует нашим клиентам качественный сервис и своевременные выплаты», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».