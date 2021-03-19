«Татнефть» планирует до конца года начать нефтедобычу в Ливии

Компания «Татнефть» планирует до конца этого года закончить бурение скважин на территории и Ливии и начать там нефтедобычу. Об этом на конференции трудового коллектива предприятия сообщил его гендиректор Наиль Маганов.

«В планах продолжить проекты в Ливии, приостановленные в связи с форс-мажорными обстоятельствами в этой стране. Мы надеемся, что в этом году мы закончим там бурение тех скважин, которые мы остановили после ливийской революции, и начнем уже добывать первые тонны нефти», — приводит слова господина Маганова ТАCC.

По его словам, компания в данный момент проводит все нужные подготовительные работы.

«Татнефть» начала работать в Ливии в 2005 году по концессионному соглашению, но в 2014-м ей пришлось приостановить работу в связи с военными действиями в стране. В 2019-м господин Маганов заявил, что компания начала разведку на новых блоках в Ливии. А еще через год стало известно, что «Татнефть» провела сейсморазведочные работы на месторождениях в Ливии силами местных компаний.

"Ъ-Казань"