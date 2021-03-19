В ХМАО мужчину приговорили к 6 годам колонии за хищение 1 тыс. тонн нефти

Советский районный суд приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима члена преступной группировки, похитившей у ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» свыше 1 тыс. тонн нефти. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО). Он признан виновным по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества из нефтепровода, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с августа 2013 года по июнь 2014 года осужденный похитил более 1 тыс. тонн нефти из несанкционированной врезки в нефтепровод ДНС «Даниловка» - ДНС «Убинка», расположенного на территории Даниловского месторождения в Советском районе. Отмечается, что на момент совершения преступления мужчина являлся адвокатом. В результате ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» был причинен ущерб на сумму более 13 млн руб.

Помимо лишения свободы, мужчина был оштрафован на 800 тыс. рублей. В отношении двух других участников группировки ранее также вынесены обвинительные приговоры.