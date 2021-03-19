В челябинском ТРК «Алмаз» будут вакцинировать от COVID-19

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Алмаз» 20 марта появится пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Медицинская бригада из областной клинической больницы №2 на специально отведенной площадке при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер проведет вакцинацию всем желающим горожанам»,– сообщает пресс-служба ведомства. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации, сбор анамнеза. Информацию о вакцинированном медики вносят в специальный реестр.

По-прежнему в ТРК Челябинска и других городов региона можно сдать тест на COVID-19.