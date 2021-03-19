COVID-19 диагностировали еще у 152 жителей Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области COVID-19 заразились еще 152 человека, при этом 164 свердловчанина выздоровели, сообщил источник “Ъ-Урал”. Так, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 80 800 жителей региона. Из них около 74 тыс. человек уже выздоровели, 2 599 — скончались. За сутки в Свердловской области зафиксировано еще 15 летальных случаев от COVID-19.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Свердловской области продлен до 29 марта. На данный момент более 200 тыс. человек привились первым компонентом вакцины. Отметим, в апреле в регион привезут экспериментальные дозы вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова.