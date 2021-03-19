В Ярославле и Геленджике ФСБ задержала членов украинской неонацистской группы

Сотрудниками ФСБ в Ярославле и Геленджике задержаны 14 членов украинской молодежной неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийц» (МКУ), сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ. В сообщении отмечается, что у задержанных изъяты инструкции по изготовлению оружия и взрывных устройств, а также нацистские материалы, холодное оружие и средства связи. В ЦОС ФСБ отмечают, что задержанные дают признательные показания.

Участники группы были задержаны ФСБ совместно со Следственным комитетом России (СКР). Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе). В ЦОС ФСБ уточнили, что 13 участников группы были задержаны в Геленджике и один в Ярославле.

«Во взаимодействии с СК России пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества (МКУ), созданного гражданином Украины Егором Красновым, использующим в интернете псевдоним Егор Яковлев»,— говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные рассказали во время допросов, что группа действует с 2019 года. Члены группы получали из Киева и Харькова инструкции по проведению террористических актов и других насильственных действий.

«Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур»,— уточняется в сообщении ЦОС ФСБ.