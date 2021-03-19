Экс-лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе за рубеж около 202 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двух предполагаемых участников ОПГ, которые обвиняются в обналичивании денежных средств и выводе их за рубеж. Об этом сообщает сайт МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. По данным “Ъ-Прикамье”, одним из обвиняемых по делу является бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь. В 2019 году он и еще шесть человек уже предстали перед судом по обвинению в совершении аналогичных преступлений. Ван Сэнь тогда был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

Новое уголовное дело касается событий 2015–2016 годов. Как считает следствие, фигуранты предлагали желающим обналичить денежные средства с условием получения процента за указанные операции. При этом часть их клиентов были гражданами КНР, которые хотели вывести на родину деньги, полученные от бизнеса в России. С этой целью фигуранты изготавливали и в установленном порядке регистрировали фиктивные поставки товаров из Китая в Россию. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму наличными на одном из рынков Екатеринбурга»,— сообщает МВД.

В общей сложности за рубеж было выведено около 202 млн руб. За это в качестве комиссионных обвиняемые получили 8 млн руб. Всего в группе, как считают в ГСУ, было четыре человека, двое из которых заключили досудебные соглашения. Всем им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой).