Почти в 350 домах Сормова отключат холодную воду 22 марта

Около 350 жилых домов Сормовского района Нижнего Новгорода останутся без воды на сутки с 22 по 23 марта, сообщили в Нижегородском водоканале. Запланированное отключение воды связано с переключением двух вновь проложенных водопроводных линий и заменой запорной арматуры на водопроводе.

Воды в домах не будет с 10:00 22 марта до 10:00 23 марта. Под отключение попали дома на улицах Циолковского, Федосеенко, Беломорской, Арельской, Волнистой, Торфяной, Травяной и других. Полный перечень опубликован в сообществе водоканала в соцсетях.

Жителям рекомендуют сделать запас воды с воскресенья, 21 марта. Во время отключения воды по району будут передвигаться автоцистерны с питьевой водой. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону: 246-99-99.