Бывшего лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе в КНР 202 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двоих предполагаемых участников ОПГ, которая занималась обналичиванием денежных средств, а также вывела за рубеж около 202 млн руб. Об этом сообщает МВД. По данным “Ъ”, одним из обвиняемых по делу является бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь.

Как считает следствие, преступная деятельность с его участием осуществлялась с 2015 по 2016 год. Фигуранты дела подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций. За данную услугу они взимали с клиентов комиссию. Также группа предоставляла «услуги» по выводу средств в КНР. «Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков Екатеринбурга»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В общей сложности за рубеж было выведено около 202 млн руб. За это в качестве комиссионных фигуранты получили 8 млн руб.

Всего в группе, как считают в ГСУ, было четыре человека, двое из которых заключили досудебные соглашения. Всем им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой).

Cтоит отметить, что в 2019 году Ван Сэнь был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

Дмитрий Астахов, Пермь