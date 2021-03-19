Волгоградец приговорен к 4,5 годам колонии за нападение на полицейского

Тракторозаводской районный суд Волгограда признал виновным ранее судимого мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что 12 марта 2020 года участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД прибыл домой к подсудимому для проверки сообщения о готовящемся преступлении. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предположительно, закрыл дверь изнутри, спрятал ключ, а затем якобы набросился на сотрудника с ножом и нанес ему несколько ударов.

Фигурант уголовного дела вину не признал. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай