Удмуртстат: экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной

В феврале 2021 года Удмуртстат провел выборочное обследование деловой активности и конъюнктуры в розничной торговле. По мнению большинства опрошенных руководителей, экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной. В то же время 23% респондентов считают ее неблагоприятной, а 8% имеют противоположное мнение. Отметим, что количество «пессимистов» по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 10%.

Главными факторами, сдерживающими активность организаций розничной торговли, являются высокая конкуренция со стороны других компаний и низкая платежеспособность покупателей. Так считают 57% и 43% опрошенных. Кроме того, 34% респондентов отнесли к негативным факторам высокий уровень налогов, 28% — недостаток финансов, 26%— высокую арендную плату. Конкурентоспособность своей организации как «высокую» оценили 10% опрошенных, две трети — как среднюю, остальные — как низкую. Так, индекс предпринимательской уверенности составил 1,6 процентных пунктов, что на 2,1 п.п. меньше, чем в четвертом квартале 2020 года.